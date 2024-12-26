شركات روسية تلجأ لاستخدام بيتكوين في التجارة الخارجية

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - سي إن بي سي_ كشف أنطون سيلوانوف، وزير المالية في روسيا، اليوم الأربعاء، بدء شركات روسية في استخدام عملة بيتكوين المشفرة وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية، وهو ما جاء بعد إجراء تغييرات تشريعية لإتاحة مثل هذا الاستعمال لمواجهة العقوبات الغربية على بلاده.

وتسببت العقوبات الغربية في تعقيد المعاملات التجارية لروسيا مع شركاء رئيسيين مثل الصين أو تركيا، مع توخي البنوك المحلية في تلك الدول الحذر الشديد في المعاملات المرتبطة بالجانب الروسي لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية في دول غربية.

وأتاحت روسيا خلال العام 2024 استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية، مع اتخاذ خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما فيها بيتكوين.

وتعتبر روسيا إحدى الدول الرائدة في تعدين بيتكوين على مستوى العالم، بحسب وكالة .

وقال وزير المالية لقناة روسيا 24 التلفزيونية: “في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بيتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا” خلال تعاملات التجارة مع الخارج.

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وأضاف سيلوانوف: “مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر، وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل”.

وذكر أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل.

في وقت سابق من شهر ديسمبرذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأميركية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط عبر استعماله في أغراض سياسية، مما يجعل الكثير من الدول تلجأ إلى أصول بديلة.

وأشار الرئيس الروسي إلى بيتكوين كمثال على تلك الأصول، وقال إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات هذه العملة المشفرة، في إشارة إلى دعم بوتين لاستخدام العملات المشفرة بكثافة.