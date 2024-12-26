طائرة عاشرة محملة بالمساعدات ضمن الجسر الجوي الكويتي إلى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - أقلعت صباح اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية العاشرة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها تسعة أطنان من المساعدات الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الرحمة العالمية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات بـ(الرحمة العالمية) الدكتور عدنان الحداد لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن هذه الرحلة تأتي ضمن جهود دولة الكويت المستمرة لدعم ومساعدة الشعب اللبناني الشقيق لا سيما وسط الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك.

وأضاف أن الجمعية تؤمن بالتوازي مع الدعم المقدم من الجهات الرسمية في البلاد بأن المساعدات تأتي في وقت بالغ الأهمية لدعم الأسر اللبنانية النازحة والمتضررة والعمل الدؤوب لتوفير احتياجاتها الأساسية وأبرزها مواد غذائية من الأرز والفول وأنواع الزيوت إلى جانب حليب أطفال وغيرها من الأساسيات اللازمة لسد حاجتهم.

وأوضح أن سجل العمل الإنساني الكويتي الحافل توج بتدشين الجسر الجوي إلى لبنان الشقيق محملا بأطنان من المساعدات ما يجسد عمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين البلدين، مشيرا إلى أن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين حول العالم لا سيما أوقات الأزمات والكوارث.

وأعرب عن فخر جمعية الرحمة العالمية بإتاحة فرصة المشاركة في الجسر الجوي الإنساني الذي أتى بتوجيهات سامية وتعاون وتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع مؤكدا سعي الجمعية المستمر لتقديم المزيد من المساعدات كلما أتاحت الفرصة للإسهام في تحسين الوضع المعيشي للأسر هناك.