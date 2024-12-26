انت الأن تتابع خبر باسم ياخور يتألق ويبدع بدور المحامي " المنكوش " والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرة جديدة يتفوق الممثل السوري باسم ياخور على نفسه، من خلال شخصيته التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "المهرج"، وهي المحامي "منصور".



ياخور إنتقل بشخصيته إلى التفرد بأسلوبها، فعاش حياة الشخص المؤمن بنفسه وبقدراته، من دون الإكتراث إلى شكله، فنجد دائماً شعره "منكوش" وحركته بطيئة، وتفكيره زائد، ويبحث عن كل التفاصيل الصغيرة، ليضع نفسه فوق كل إعتبار.

شخصية فريدة خاض غمارها باسم ياخور بكل ثقة، فتمكن من خلال دوره من تبيان أهمية التروي في البحث عن الحقيقة، وأن الذكاء الحقيقي يكمن في إدراك كل الظروف المحيطة.

تمكن باسم ياخور من تطويع نفسه في خدمة كل مشاهده، بكل تألق وإبداع.