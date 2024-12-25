نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي عن حب الجمهور له: "إخواتي العشق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان احمد العوضي، عن سعادته بتجمع مجموعة كبيرة من جمهوره حوله لالتقاط الصور معه أثناء وجوده في سيارته.

احمد العوضي يشارك فيديو مع جمهوره

ونشر العوضي فيديو على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وعلق: “ورب الكون الفيديو دة أبرك من ١٠٠ مليون، إخواتي العشق”.

احمد العوضي يرد علي تصريحات ميمي جمال

ومن ناحية اخري، سبق ورد النجم أحمد العوضي على تصريحات النجمة ميمي جمال التي تمنت فيها العمل معه في واحد من أعماله المقبلة، وأعاد العوضي نشر الفيديو الذي صرحت فيه ميمي جمال برغبتها، وعلق كاتبا: "يا ست الكل ده شرف كبير ليا اني اشتغل معاكي والله، ان شاء الله السنه الجايه يحصل واشتغل معاكي يا استاذه ميمي".

احدث اعمال احمد العوضي

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، يشارك في البطوله عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، نسرين أمين، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

اخر اعمال احمد العوضي

وكان اخر اعمال احمد العوضي هو مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.