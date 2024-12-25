انت الأن تتابع خبر خطوات تحضير كريم الخميرة الرائع للحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من وجود العديد من منتجات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتصبغات التي توجد بها ونفخ الخدود وكذلك عمليات التجميل إلا أن الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن المنتجات الطبيعية التي تقوم بهذا العمل، حيث أنه يتواجد العديد منها والتي من اهمها وصفة كريم الخميرة الذي سوف نتعرف على خطوات تحضيره في المنزل بالإضافة إلى المكونات اللازمة للتحضير.

مكونات تحضير كريم الخميرة في البيت

لكي يقوم الأشخاص بتحضير كريم الخميرة في البيت بكل سهولة فإنه يجب عليهم إحضار المكونات التالية:

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحلبة.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث نقاط من زيت اللوز.

ثلاث قطرات من زيت السمسم.

كيفية تحضير كريم الخميرة في البيت

يستطيع الأشخاص تحضير كريم الخميرة في البيت بكل بساطة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

في البداية يتم خلط كل من الحلبة والماء في إناء ورفعهما على النار حتى الغليان.

بعد مرور خمس دقائق يرفع الإناء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد بشكل كامل.

بعد أن يبرد الخليط نقوم بتصفيته للتخلص من حبيبات الحلبه.

يتم اضافة كل من النشا والخميرة إلى الخليط السابق مع التقليب بشكل جيد.

يرفع الإناء مرة ثانية على النار مع التقليب بشكل مستمر حتى يتم الحصول على خليط ثقيل القوام.

بعد أن يصبح الخليط ثقيل القوام يرفع الاناء من على النار ويترك الخليط حتى يبرد تماما.

يتم اضافة الزيوت الطبيعية بعد ذلك إلى الخليط مع التقليب باستمرار حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

يصب الكريم في وعاء ومن ثم استخدامه يوميا على البشرة قبل النوم وشطفه في الصباح.

بعد مرور أيام قليلة يتم ملاحظة تأثير كريم الخميرة على البشرة في جعلها بيضاء خالية من التجاعيد والتصبغات.

فوائد الخميرة للبشرة

من أبرز فوائد الخميرة على البشرة ما يلي: