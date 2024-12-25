طريقة عمل ماسك الأرز الطبيعي لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك الأرز من الماسكات الطبيعية الجميلة التي ينصح باستخدامها الأطباء وخبراء التجميل، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل رائع، وهو ماسك طبيعي أمن تمامًا ولا يسبب أضرار جانبية على مدى الاستخدام، حيث يعمل الماسك على إزالة طبقات الجلد الميتة ويعيد إصلاحها من جديد، وهو رائع للنساء اللاتي لديهن مشاكل دهنية حيث يعمل على إزالة الدهون والزيوت المتراكمة داخل المسام المفتوحة ويساعد على تنظيفها بعمق، كما يعمل على تغذية البشرة ومنحها الإشراق والنضارة، وسوف نتعرف معكم من خلال بوابة الصبح الإخبارية على طريقة عمل ماسك الأرز الطبيعي في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد.

مقادير عمل ماسك الأرز

يحتوي الماسك على عدة مقادير بسيطة متوفرة في المطبخ وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الأرز الطبيعي المذهل في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات، ثم نمزجهم مع بعض جيدًا.

نترك الماسك جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وصابون الزيتون، ونجففه جيدًا من الماء.

نقوم بتوزيع الماسك بواسطة فرشاة المكياج على الوجه كله.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة، ثم نشطفه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

نكرر عمل الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت.

فوائد ماسك الأرز للبشرة