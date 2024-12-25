ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية بها 4545 سائحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى السفينة السياحية AROYA وعلى متنها 3045 سائحا من جنسيات مختلفة و1500 فرد طاقم وهى بطول 335 مترا وغاطس 8.5 متر وترفع علم مالطا، وتم انهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء، وقام السياح بزيارة مدينة شرم الشيخ ومناطق راس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع ونبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات وتشديد الإجراءات الأمنية، وتم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وإظهار الميناء بمظهر مشرف لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسفن السياحية والعمل على ريادة الموانئ المصرية، لجذب العديد من السفن السياحية، وتأكيدا على أن شرم الشيخ مدينة السلام.

السائحين أثناء زيارة راس محمد

ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية

ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية

وصول السائحين ميناء شرم الشيخ البحرى

السائحين أثناء زيارة راس محمد

وصول السائحين ميناء شرم الشيخ البحرى

ميناء شرم الشيخ البحرى يستقبل أولى رحلات الكروز السياحية