فن ومشاهير

بالصور.. حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الزوجان حمدي المرغني نجم مسرح مصر وزوجته إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتهما تمارا، شارك المرغني متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع إنستجرام صورا من الاحتفال. 

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حمدي المرغني يوجه رسالة لـ ابنته تمارا 

وعلق المرغني على الصور: "كل سنه وأنتي الحياة ياطمطم. ربي أحفظ لي بنتي فأني لا أري جمال الدنيا إلا بها اللهم لاتكتب لها حزنا ولا هما ولا مرضا، اللهم أني أستودعتك حبيبتي فاحفظها لي، اللهم أحفظ لي روح أخشي عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه، اللهم أني أستودعتك أبنتي فأحرسها بعينك التي لا تنام".

اخر اعمال حمدي المرغني

وكان اخر اعمال حمدي المرغني هي مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أسماء جلال، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، مريم الجندي، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، تدور أحداثها حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفًا تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وايضا شارك في فيلم "عصابة الماكس" بطولة: أحمد فهمى، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفى، وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، وصلاح عبد الله، وهشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وحمو بيكا، الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

كما شارك في بطولة مسرحية "قلبي وأشباحة"، بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار creations وإخراج محمد محمدي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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