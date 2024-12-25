نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي في الرياض لتقديم أغنية مسرحية جديدة من كلمات تامر حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة فنية جديدة تعكس الحراك الثقافي المزدهر في المملكة العربية السعودية، يتأهب الفنان عزيز الشافعي لتقديم أغنية مسرحية جديدة بعنوان "الباشا" ضمن أحداث عمل مسرحي مميزالأغنية، التي كتب كلماتها الشاعر المعروف تامر حسين ولحنها عزيز الشافعي نفسه، تأتي كجزء من مسرحية تحمل توقيع أبرز نجوم الفن العربي.

المسرحية، التي يشارك في بطولتها النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة الشابة هنا الزاهد، تعد واحدة من أكثر الأعمال المسرحية المنتظرة في الفترة المقبلة. ويقود إخراجها المبدع رامي إمام، بينما تُنتجها شركة آلاء الغزالي، لتقديم عرض مسرحي يجمع بين الكوميديا والدراما، مدعوماً بموسيقى وأغاني تعزز التجربة المسرحية للجمهور.

الأغنية تتميز بتوزيع موسيقي عصري من قبل الموزع نابلسي، مع لمسات مميزة من المهندس خالد سند الذي قام بمزج الأصوات والموسيقى، ما يضيف للأغنية عمقاً وثراءً فنياً. ومن المنتظر أن تكون الأغنية إضافة فريدة للعمل المسرحي، حيث ستساهم في إضفاء أجواء فنية استثنائية على المشاهد.

عزيز الشافعي، المعروف بإبداعاته الموسيقية وألحانه المتميزة التي حققت نجاحات واسعة في الوطن العربي، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الفني الكبير.

كما أشار إلى أن التعاون مع فريق العمل المكون من أسماء كبيرة مثل كريم عبد العزيز وهنا الزاهد وتامر حسين يمثل تجربة فريدة ومليئة بالتحديات.

العمل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية التي تشهدها السعودية، ويعكس النقلة النوعية التي يشهدها المجال الثقافي والفني في المنطقة، حيث أصبحت الرياض مركزاً لجذب أهم الأعمال الإبداعية العربية والعالمية.

يُذكر أن المسرحية ستُعرض قريباً في الرياض، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير نظراً لما تحمله من أسماء لامعة ومواهب استثنائية.