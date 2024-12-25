نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت أصالة بعيد ميلاد حفيدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت أصالة بعيد ميلاد حفيدتها ابنه ابنتها شام الذهبي بعد مرور عام على مولدها من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

كتبت أصالة:'بعتذر من شامي لأني حبيت عايد بڤيدبو خاص بعتتلي بعتتلي ياه اليوم وكتير حبيت شاركه معكم قدّ مافيه بساطه وطيابه وطفوله ودفا وأمان بنتي الصغيره الهديّه من الله كبيره ( جيهان أحمد هلال) جيجي الّلي بنتجمع كلنا عالأرض لمّا تكون عم تحبي أو عم بتحاول تحكي وشكلا بتعرف تغني وبتروق على الموسيقى وبتسلطن .

تابعت قائلة:' صار اليوم عمر جيجي سنه كل سنه وحبيبتي وكلّ أطفال العالم كلهم بخير وبسلام وبأوطان حلوه وبتحنّ عليهم ويارب جيجي وكلّ أطفال العالم يعمّروا بالفرح بيوت ومايشوفوا شي للأسف نحنا شفناه ويشهدوا العدل ويعيشوا بأمان"



واختتمت قائلة:' بعيد بنتي الصغيره جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي ياروح عمرها صار اليوم سنه .. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمه اللي بترجّى ربًي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين".