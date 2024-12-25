"دموع ميلي بوبي براون تودّع Stranger Things: "لست مستعدة لترككم"

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أحمد جودة - القاهرة -



في لحظة مليئة بالمشاعر، شاركت النجمة الشابة ميلي بوبي براون رسالة وداع مؤثرة لمسلسل Stranger Things، بعد إعلان منصة نتفليكس رسميًا عن انتهاء تصوير العمل الذي أسرت أحداثه قلوب الملايين حول العالم.

ونشرت براون مقطع فيديو على إنستجرام ظهرت فيه وهي تقرأ خطابًا عاطفيًا من هاتفها، قائلةً: "أليس من المفترض أن يجلب التخرج الراحة؟ وكأنك سعيد بترك المعلمين وزملاء الدراسة؟ ولكن لست أنا هذا الشخص."

وأضافت بصوت مكسو بالدموع: "لست مستعدة لترككم. أحب كل واحد منكم، وسأحمل إلى الأبد الذكريات التي أنشأناها معًا كعائلة. أحبكم وشكرًا لكم."

رافق الفيديو مجموعة من الصور الحصرية خلف الكواليس التي توثق لحظات لا تُنسى عاشتها النجمة مع فريق العمل، وعلقت عليها بعبارة مختصرة تحمل مشاعرها: "مع حبي."

هذا الوداع العاطفي يجسد ثمانية أعوام من العمل الذي ترك أثرًا كبيرًا في حياة النجمة والجمهور على حد سواء.