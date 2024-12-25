اخبار الخليج / اخبار الإمارات

أسباس يجدد عقده مع سيلتا فيجو

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر أسباس يجدد عقده مع سيلتا فيجو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعلن نادي سيلتا فيجو، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم، ياجو أسباس، حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: “أحد الرموز العظيمة لكرة القدم الإسبانية، الأسطورة الحية لجماهير سيلتا، جدد لمدة عام آخر”.

أسباس شارك مع سيلتا فيجو في 574 مباراة في مختلف الفئات العمرية، سجل خلالها 220 هدفاً وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي من الليجا، سجل أسباس 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا