أسباس يجدد عقده مع سيلتا فيجو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - أعلن نادي سيلتا فيجو، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه المخضرم، ياجو أسباس، حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: “أحد الرموز العظيمة لكرة القدم الإسبانية، الأسطورة الحية لجماهير سيلتا، جدد لمدة عام آخر”.

أسباس شارك مع سيلتا فيجو في 574 مباراة في مختلف الفئات العمرية، سجل خلالها 220 هدفاً وقدم 83 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الحالي من الليجا، سجل أسباس 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 16 مباراة.