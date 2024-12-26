رئيس الوزراء: طرح جميع المطارات على القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، عن الموافقة التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، للتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح جميع مطارات مصر على القطاع الخاص، بهدف تعزيز الكفاءة والإدارة للقطاع وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع عدد من المستثمرين، أهمية أن تكون المطارات تحت إشراف متعدد وتطوير آليات جديدة من خلال القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المنشآت الحيوية.

وأشار مدبولي إلى ضرورة خلق فرص جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الطيران المصري، موضحًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين إدارة المطارات، بل يمتد إلى تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات طيران جديدة حتى وإن كانت على نطاق محدود، بما يساهم في تنمية وتعزيز الأسطول الجوي المصري.

كما دعا الشركات والمستثمرين إلى التفكير في تحالفات وشراكات مع الدولة، مبرزًا أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الطيران العالمي.

وأكد استعداد الحكومة التام للاستماع إلى أفكار ومقترحات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن إسهاماتهم ستكون محورًا أساسيًا لتحقيق التوسع المستدام لهذا القطاع.