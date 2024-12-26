هاني برزي: القطاع الخاص يواجه تحديات ضخمة بسبب ارتفاع أسعار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أعرب هاني برزي ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي كلمته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أكد برزي أن 2024 كان عامًا استثنائيًا وصعبًا على شركات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك القطاع الغذائي، بسبب العديد من التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتوافر العملة الصعبة، ما أثّر بشكل كبير على ميزانيات الشركات وربحيتها.

وأشار برزي إلى أن زيادة أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية جعلت من الصعب على الشركات استيعاب التكاليف المرتفعة، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تؤثر زيادة أسعار المنتجات على دخل الأسر المصرية بشكل مباشر.

ورغم التوقعات بانخفاض التضخم إلى 12-14% بنهاية عام 2025، أكد برزي أن التحديات ما زالت مستمرة، متوقعًا أن يظل سعر الفائدة مرتفعًا في المستقبل القريب، وهو ما يعيق قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والنمو.