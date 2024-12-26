نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن قرب إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين، في مؤتمر صحفي سيُعقد داخل مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ولتيسير عملية الحصول على النتيجة، يمكن للطلاب الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025

الدخول إلى الموقع الرسمي:

يمكن للراغبين في معرفة النتيجة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل.

اختيار أيقونة "الالتحاق بكلية الشرطة":

عند دخول الصفحة الرئيسية، سيجد الطالب عدة خيارات في أعلى الصفحة، يجب عليه اختيار أيقونة "الالتحاق بكلية الشرطة".

إدخال البيانات المطلوبة:

يجب على الطالب إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه، ثم ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل والرقم القومي.

الضغط على "استعلام":

بعد إدخال البيانات، يجب الضغط على زر "استعلام" لظهور النتيجة، والتي ستوضح إذا كان الطالب مقبولًا في كلية الشرطة أو لا.

تفاصيل الاختبارات التي تم إجراؤها

تتضمن عملية القبول في كلية الشرطة عدة مراحل من الاختبارات التي تشمل اختبارات بدنية وطبية، حيث يجب على الطالب اجتياز هذه الاختبارات بجدارة للالتحاق بالكلية.

ويترقب العديد من الطلاب الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة 2025 خلال الساعات المقبلة بعد اجتياز جميع مراحل الاختبارات.