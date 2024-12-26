نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد البرودة في الأيام المقبلة: تحذيرات الأرصاد من تقلبات الجو والصقيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد الأوقات المتأخرة من الليل والصباح الباكر طقسًا شديد البرودة، مع نشاط للرياح مما يزيد من شعور الصقيع.

وقد بدأت الأجواء الباردة في التسلل منذ منتصف ليل أمس، حيث بدأ المواطنون في الشعور بالبرودة الشديدة، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية لتحذيرهم من التقلبات الجوية.

هل ستكون الأيام المقبلة أصعب أيام الشتاء؟

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيستمر شديد البرودة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة تعد من أصعب أيام الشتاء.

وأوضحت أن الشعور بالبرودة سيزداد من يوم لآخر نتيجة لنشاط الرياح، وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويجعل التقلبات الجوية أكثر وضوحًا.

الطقس المتوقع خلال الفترة المقبلة

قالت غانم إن التغيير في الطقس سيكون ملحوظًا، حيث إن الأيام التي يقل فيها نشاط الرياح ستشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، ولكن، وعلى الرغم من ذلك، تظل فترات الليل والصباح الباكر شديدة البرودة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيستمر حتى يوم غدٍ الجمعة، بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسابيع القادمة.

بيان الأرصاد عن درجات الحرارة

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى نحو 10 درجات مئوية، بينما في شمال الصعيد قد لا تتجاوز 4 درجات مئوية.

نصائح للمواطنين: