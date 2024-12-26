نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة كمال الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان كمال الشناوي، الذي ورلد في مثل هذا اليوم من عام 1921، ورحل عن عالمنا في 22 أغسطس عام 2011، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة، حيث كان يعد أحد أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي، ويعرض لكم "الفجي الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية للراحل كمال الشناوي.

كمال الشناوي

نبذة عن كمال الشناوي

ولد في 26 ديسمبر 1918 ورحل عن عالمنا 22 أغسطس 2011)، ولد عام 1918 في مدينة ملكال في السودان والذي كان آنذاك مع مصر يشكلان المملكة المصرية، انتقل إلى العيش في مصر مع والده حيث استقر بهما المقام في مدينة المنصورة.



وفي بعض المصادر يشار إلى أنّه ولد يوم 26 ديسمبر لعام 1921م في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

عاش بداية حياته في السيدة زينب، تخرج في كلية التربية الفنية جامعة حلوان، كان عضوًا في فرقة المنصورة الابتدائية، والتحق بمعهد الموسيقى العربية ثم عمل مدرسًا للرسم، قدم أكثر من مائتي عمل في السينما والتلفزيون ويعد أحد دنجوانات السينما المصرية.



مشوار كمال الشناوي الفني

بدأ كمال الشناوي مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان"، وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه، البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الآخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.

أبرز أعمال كمال الشناوي السينمائية

ظاظا 2006،جحيم تحت الأرض 2001، رجل له ماضي 2000، الواد محروس بتاع الوزير 1999، ضربة جزاء 1995، طأطأ وريكا وكاظم بيه 1995، لحم رخيص 1995، الصاغة 1994، أجدع ناس 1993، الشطار 1993 أشغال 131 1993، الثعالب 1993، الإرهاب والكباب 1993، آي آي 1993، مهمة في تل ابيب 1992، وغيرها من الأعمال.

أبرز أعمال كمال الشناوي الدرامية

الجانب الآخر من الشاطىء 2008، لقاء السحاب 2004 ، آخر المشوار 2003

لدواعي أمنية 2002، العائلة والناس 2001.