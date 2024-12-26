نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف حكومية متاحة للتقديم في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر الوظائف الحكومية حلمًا للكثير من المواطنين المصريين، لما توفره من استقرار وأمان وظيفي.

خلال الفترة الحالية، أعلنت بعض الجهات والهيئات الحكومية عن وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها، وفيما يلي تفاصيل بعض هذه الوظائف:

وظائف البريد المصري

المستندات المطلوبة للتقديم:

شهادة الميلاد.

صورة من المؤهل الدراسي.

سجل الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

صور شخصية حديثة.

نسخة من البطاقة الشخصية.

شروط التقديم:

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك.

حصول المتقدم على تقدير جامعي لا يقل عن جيد.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

اجتياز جميع الامتحانات والتدريبات المقررة.

مواعيد التقديم:

التقديم: يبدأ في 18 يناير 2024 ويستمر حتى 31 يناير 2024.

يبدأ في 18 يناير 2024 ويستمر حتى 31 يناير 2024. الامتحانات الإلكترونية: تبدأ من 28 ديسمبر 2024 وحتى 9 يناير 2025.

التخصصات المطلوبة:

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

مهندس ميكانيكا سيارات.

أخصائي بريد.

أخصائي مكتب بريد.

أخصائي خدمة عملاء.

محامٍ.

وظائف جامعة حلوان

آخر موعد للتقديم: 5 يناير 2025

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد.

بيان بالإنجازات والإسهامات مع مستندات داعمة.

اقتراحات لتطوير الوحدة وتحسين الأداء.

خطة العمل المقترحة.

6 صور شخصية.

صورة بطاقة شخصية سارية.

صورة جواز السفر (إن وجد).

شهادة خلو من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.

نسخة من ملف التقديم بصيغة PDF على فلاشة.

وظائف جامعة عين شمس

آخر موعد للتقديم: 29 ديسمبر 2024

الوظائف المتاحة:

أمين كلية التربية.

مدير عام الإدارة العامة للبحوث.

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية شامل المعلومات الأساسية والخبرة والدورات.

تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة.

شهادات خبرة لغير العاملين بالجهاز الإداري.

وظائف جامعة قناة السويس

آخر موعد للتقديم: 24 ديسمبر 2024

الوظائف المتاحة:

مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم.

أمين كلية التجارة.

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

المستندات المطلوبة:

طلب شغل الوظيفة.

البيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير.

بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم.

10 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.

10 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

بيان بالإنجازات والإسهامات.

مستندات معتمدة للمتقدمين من خارج الجامعة.

وظائف جامعة أسيوط

المجالات المطلوبة: معيدون بمعهد الأورام.

شروط التقديم: