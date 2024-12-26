نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى، وفى إطار تبنى القوات المسلحة تطبيق التأسيس العسكري لمدارس التعليم الفنى لتعزيز الانضباط وارتفاع معدلات حضور الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وبدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل الوطن، أعقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحي، وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التي أظهرت المستوى الراقي للطلاب، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين

وأشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم في إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعي والتأهيل الفني بما يمكنهم من إستكمال مسيرة بناء الوطن في المستقبل.

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الانتماء للوطن بما يسهم في تكوين شخصية متكاملة للطلبة

كما ألقى اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكرى التي تسعى للارتقاء بأبنائنا الطلاب وغرس قيم الانضباط لديهم.

وفي نهاية الجولة، تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرض المبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة.

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