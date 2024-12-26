أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده بصحبة أبنه “عزيز” في أحدث ظهور له

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلاده بصحبة ابنه “عزيز” في أحدث ظهور له

أحتفل الفنان أحمد حاتم بعيد ميلاده يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور الفنان أحمد حاتم

حيث شارك أحمد، جمهوره ومتابعيه صورة له برفقة ابنه "عزيز" وكتب على الصورة: "37".

منشور الفنان أحمد حاتم



وأنهالت التعليقات على منشور أحمد حاتم لتهنئته بعيد ميلاده حيث جاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظهولك، كل سنه وأنت طيب يا ابو عزيز، حتومة حبيب الجمهور أبو قلب طيب وحنين"، وغيرها من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور له ولأبنه.

ومن ناحية اخري، وينتظر احمد حاتم عرض فيلم "قصر الباشا"، إلى جانب كل من: حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس، وسمية رضا، وإنتاج ah media production للمنتجة آلاء لاشين، وتأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وايضا يشارك في بطولة فيلم "المنبر"، كل من عمر السعيد، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.



آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.



طاقِم عمَل مسلسل "عمر أفندي"



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.