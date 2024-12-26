مدبولي: طرح مشروعات لتحويل المباني الوزارية بوسط البلد إلى…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أهمية التركيز المستمر على قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في وقت قصير جدًا.

وأوضح مدبولي خلال اجتماعه مع عدد من مستثمري القطاع الخاص، أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز هذا القطاع، من أبرزها مضاعفة الغرف السياحية في المناطق المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، وهي مناطق تتمتع بإمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها بشكل استثماري ضخم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومة ستعرض على القطاع الخاص مشاريع لتطوير منطقة وسط البلد القديمة، التي تضم مجموعة من المباني الوزارية، بهدف تحويلها إلى منشآت سياحية وفنادق، معربًا عن تطلعه للاستماع إلى رؤى المستثمرين في كيفية تنفيذ تلك المشاريع بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة العائدات من القطاعين السياحي والصناعي ،حيث كشف عن أهداف الحكومة في زيادة أعداد السياح إلى 18 مليون سائح خلال العام المقبل، بعد أن تأثرت أعداد السياح في العام الحالي بسبب الظروف السياسية العالمية.