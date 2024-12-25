لاتفوتك.. تأثير العرقسوس على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر العرقسوس من النباتات الشائعة الاستخدام في المطبخ العربي والشرقي، حيث يُضاف إليه لإضفاء طعم طبيعي لذيذ على المأكولات والمشروبات. ولكن على الرغم من شعبيته.

فإن هناك الكثير من الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام هذا النبات، والتي قد لا يكون الكثيرون على دراية بها.

أولاً، يحتوي العرقسوس على مركبات طبيعية تُسمى “الجليسيريزين”، والتي لها تأثير قوي على ارتفاع ضغط الدم. فعند استهلاك كميات كبيرة من العرقسوس، قد يؤدي ذلك إلى زيادة في ضغط الدم، مما قد يُعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن العرقسوس يُساهم في زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم. وهذا الهرمون، عند زيادة إنتاجه، يُمكن أن يُسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل الاضطرابات النفسية والعصبية، والسمنة، وضعف المناعة. لذلك فإن الإكثار من تناول العرقسوس قد يؤدي إلى اختلالات في التوازن الهرموني للجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العرقسوس على مركبات طبيعية تُسمى “السابونينات”، والتي قد تُسبب تهيجًا في المعدة والأمعاء. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل الغثيان والإسهال والآلام البطنية. لذلك ينصح بتجنب الإكثار من تناول العرقسوس، خاصةً لدى من يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

كما أن العرقسوس قد يؤثر سلبًا على صحة الكبد. فقد أظهرت بعض الدراسات أن المركبات الكيميائية الموجودة في هذا النبات قد تُسبب تلف في خلايا الكبد، مما قد يُؤدي إلى ظهور مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل.

وعلاوةً على ذلك، فإن العرقسوس قد يتفاعل مع بعض الأدوية والمكملات الغذائية، مما قد يُؤدي إلى حدوث آثار جانبية خطيرة. لذلك ينصح الأشخاص المتناولين لأي أدوية أو مكملات غذائية بالاستشارة الطبية قبل تناول العرقسوس.