فوائد تناول الحبوب الكاملة على قوة الحمل وصحة الجنين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تعتبر فترة الحمل من أهم المراحل في حياة المرأة، حيث تمر خلالها بتغيرات جسدية وهرمونية كبيرة تؤثر على صحتها وصحة الجنين. لذلك، يُعد الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة أمرًا بالغ الأهمية خلال هذه الفترة الحرجة. وتُعتبر الحبوب الكاملة من العناصر الغذائية الأساسية التي ينبغي على الحامل الاعتماد عليها، لما لها من فوائد جمة على صحتها وصحة الجنين.

الفوائد الصحية للحبوب الكاملة للحامل:

1. الألياف الغذائية: تحتوي الحبوب الكاملة على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يُسهم في الوقاية من مشاكل الإمساك التي قد تصيب الحامل خلال فترة الحمل.

2. الحديد والفولات: تُعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًّا بالحديد والفولات، وهما من العناصر الأساسية التي تحتاجها الحامل لتجنب حالات فقر الدم والوقاية من عيوب الأنبوب العصبي عند الجنين.

3. مضادات الأكسدة: تحتوي الحبوب الكاملة على مجموعة من المركبات الفعالة كمضادات الأكسدة، مثل الفيتامينات والمعادن والفيتوكيميائيات، والتي تُسهم في الحماية من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة وتعزيز صحة الحامل والجنين.

4. الطاقة والنمو: تُعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًّا بالطاقة والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة، والتي تلعب دورًا حيويًّا في تزويد الحامل بالطاقة اللازمة وضمان نمو الجنين بشكل صحي.

5. تنظيم الوزن: تساعد الحبوب الكاملة في الحفاظ على وزن صحي للحامل، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتينات التي تُسهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يُقلل من فرص الزيادة الزائدة في الوزن.

الاستهلاك الموصى به للحبوب الكاملة خلال الحمل:

تنصح جميع المنظمات الصحية بتناول ما لا يقل عن 6-11 حصص من الحبوب الكاملة يوميًّا خلال فترة الحمل. ويُمكن الحصول على هذه الحصص من مجموعة متنوعة من المنتجات الغنية بالحبوب الكاملة، مثل الخبز والأرز والمعكرونة والحبوب الكاملة للإفطار.