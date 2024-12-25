انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا منعرفهاش».. فتاة مصرية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في مطبخك لتنظيف القولون والتخلص من البراز المتحجر | تطرد السموم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة لافتة أثارت اهتمام الجمهور، كشفت شابة مصرية عن فعالية عشبة السنا في تنظيف القولون وتحسين وظائف الجهاز الهضمي وأشارت إلى أن هذه العشبة، التي تُعد جزءًا من الطب البديل، تستخدم منذ سنوات طويلة كعلاج للإمساك وتخفيف آثاره المزعجة.

وأوضحت الشابة أن تنظيف القولون يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحته وضمان أدائه لوظيفته الحيوية في امتصاص الماء والعناصر الغذائية والتخلص من الفضلات ولفتت إلى أن استخدام عشبة السنا بسيط، حيث يُمكن نقعها في ماء دافئ مع إضافة العسل لتحسين المذاق، كما يمكن تعزيز الفائدة بإضافة القرفة أو الزنجبيل ورغم فوائدها، نصحت باستشارة الطبيب قبل استخدامها لتجنب أي آثار جانبية محتملة، مثل الغثيان.

لم تقتصر النصائح المقدمة على عشبة السنا فقط، بل تضمنت الإشارة إلى أعشاب أخرى ذات فوائد صحية للجهاز الهضمي من بين هذه الأعشاب، الدردار الأحمر الذي يساعد في معالجة الإسهال والإمساك، وبذور الكتان التي تعزز عملية الهضم وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون كذلك، نُوّه إلى فوائد عشبة حشيشة الزجاج في تحسين حركة الأمعاء وطرد السموم، وأعشاب الراوند في تعزيز صحة الأمعاء وتخفيف أعراض الإسهال.

يُشار إلى أن الخبراء يشجعون على الاستفادة من العلاجات الطبيعية بشكل آمن وفعّال، مع ضرورة استشارة المختصين لضمان سلامة الاستخدام وتجنب أي مضاعفات صحية هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الطب البديل كوسيلة داعمة لتحسين جودة الحياة الصحية.