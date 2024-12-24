حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 25-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: الضوء الأخضر والجرأة موجودة فما عليك الا الانطلاق بثقة كبيرة في هذا اليوم الناجح بحيث تتلقى اخبارا طيبة و يجعل دروبك واضحة واعمالك مثمرة وتضع النقاط على الحروف تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك ما يجعلك تتلقى خبراً سارّاً أو مفاجأة تسعدك وفرصاً تنهال عليك لتحسين وضعك المهني كما سيكون بانتظارك اصلاحات إدارية لتثبيت مركزك .

عاطفياً: حلم جديد يرافق فترة السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحياً: من الأفضل أن تخصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: قد يثار خلاف قانوني مالي في هذا اليوم المتقلب والضاغط تحت تاثيرات القمر من برج الحمل والكواكب مجتمعة في اماكن غير مناسبة من الدلو الذي يحمل متاعب ووعود بدون افعال حاول ان تكون حسن النوايا حتى ولو كل الامور تأجلت أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! حاول ان تكسر قيود النفسية وتبحث عن مخارج لبعض الضغوط الحياتية.

عاطفياً: محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، لن تساعد في حل الأمور، بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما، استدرك الوضع سريعاً.

صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب فقط.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: لا تزال الظروف ملائمة جدا تجعلك مشرق تشع جاذبية مسيطر ومهيمن على من حولك يوم للقرارات او لتطوير الامور لصالحك تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، بحيث سيكون بانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى مدعوما من الشمس والكواكب مجتمعةفي برج الدلو الهوائي الصديق.

عاطفياً: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصاً في الأيام المقبلة.

صحياً: إتق شر الحر والغبار ، لئلا تصاب بالزكام.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: تعيش يوما غير مساعد محبط يقلل من اندفاعك تكثر فيه المسؤوليات نصيحة كن هادىء وابتعد عن التحديات لا للقرارات المتسرعة ولا تتفاعل مع الاحداث بسرعة ولا تجعل الأمور الصغيرة تحبط محاولاتك أو تحملك إلى اليأس لذلك حاول ان لا تدخل في صراع مع الآخرين ولا تضخم الامور.

عاطفياً: قد تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر وطموح لبناء علاقة راسخة.

صحياً: واظب على المشي ساعة يومياً، أقله بعد العودة من العمل لتتخلص من التشنج.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: يوم ناري بامتياز انت بحاجة لنوعية وقت جيدة في ظل هذه الفترة المعاكسة مع تواجد الكواكب مجتمعة في برج الدلو اليوم مريح يجعلك صريح محاور لبق تعبر عن افكارك واحاسيسك بدقة تدافع عن نفسك بطريقة مؤثرة وتصل الى صيغة للتفاهم وتقديم افضل الحلول لكل المستجدات الطارئة يوم مهم حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة.

عاطفياً: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيداً قبل الإقدام عليه واستشر الشريك.

صحياً: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: يوم ممتاز تاثيرات رائعة بحيث تتحسن الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر من معاكسة مع برجك من الحوت الى الحمل الصديق ما يجعلك في فترة ألافضل فتشعر أنك مركز اهتمام الاجواء جيدة خطواتك ثابتة تحلل تقدم أفكار جديدة وقرارات جريئة فأنت قادر على الاعتماد على علاقاتك .

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: يوم للركض في كل الاتجاهات حاول ان تنظم امورك وتخفف من حساسيتك وحسنا تفعل إذا راجعت حساباتك وحاول أن تتأكد من قواعد ثابتةوحاول ان تلم الشمل أن وجود القمر في مربع مع برجك من الحمل يسبب لك بالتعب فلا تترك الأمور للصدفة تحرك لكن بحذر.

عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: لا تزال الظروف مساعدة مريحة فانت بامس الحاجة لهكذا نوعية وقت جيدة تناغم معك وتكيف معك فالاجواء مساعدة جدا تحت تاثيرات القمر من الحمل فتجعل الأمور إيجابية دعوة حركة ازدهار زيارات وقد تلتزم بافراح ان ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة وتجني حصاداً كبيراً.

عاطفياً: مهما ساءت الأحوال يبقى الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك.

صحياً: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: تختفي التأثيرات والتحيات السلبية مع انتقال القمر الى الحمل الناري الصديق الذي يسهل لك الفرصة للحصول على مركز جديد او عروض واقتراحات مهمة وحلول لمشاكل سابقة او معلقة فرص مساعدات دعم مع وجود القمر في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تركز على الشؤون المهنية والمادية التي تصادف الكثير من الازدهار والمكاسب المالية والمعنوية.

عاطفياً: تتوإلى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: انتقال القمر الى الحمل الى معاكسة مع برجك احتمال ان تصادفك ظروف صعبة ابتعد والاحكام المسبقة وخفف من نسبة قلقك والافكار المشوشة ما يجعلك تفكر بالعزلة والبعد لذلك حاول ان تخفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء بعيدا عن الصدامات.

عاطفياً: تتلقى معلومات خاصة جداً عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.

صحياً: كن متأنياً، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: تاثيرات ودلالات مساعدة بالاضافة الى مؤشرات إيجابية كبيرة يحملها هذا اليوم المليء بالحركة السريعة ما يجعلك تباشر في تنفيذ المهام والاعمال في عدد من المجالات، وهذا يكون جيد لمصلحتك او لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية كما تفتح لك التأثيرات الايجابية افاقا واسعة الأمور جيدة جدا.

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 25-12-2024

مهنياً: تتلقى الدعم والمساعدة المالية في هذا اليوم المالي بامتياز مع انتقال القمر الى الحمل الى بيت المال الذي يحمل مكاسب مادية سهلة لمن انتبه من المبالغة في المصاريف يوم جيد جدا يجعلك تعمل على تعزيز أوضاعك المهنيةوالشخصية حاول ان تستفيد من نوعية الحظوظ واشتغل على الأمور الصعبة الظروف مساعدة جدا .

عاطفياً: اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون عرضية.

صحياً: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصاً في المساء، بل خذ قسطاً من الراحة.