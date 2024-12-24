توقعات ماغي فرح لبرج الميزان في 2025: أحداث تقلب الموازين

كشفت ماغي فرح عن توقعات برج الميزان في 2025 على الصعيد المهني، العاطفي والصحي، فكيف سيكون العام الجديد عام التغييرات وكيف سيتعامل مواليد برج الميزان مع الصعوبات التي ستواجههم! توقعات برج الميزان في 2025: التوقعات العامة عام لم يخل من الصعوبات والمسؤوليات التي عليك أن تتحملها والأحداث الكبرى هي التي تفاجئك. كما أنها لم تخل أيضاٍ من الوعود والهدايا الفلكية والتغييرات المناسبة التي يمكن أن تدهشك في بعض الأحيان.

مفاجآت سارة تفاجئك وأحداث غير متوقعة على الصعيدين المهني والشخصي.

عام مميز للغاية تتطلب مبادرات مجدية وشجاعة وثقة في النفس.

تجبرك السنة الجديدة على صنع ما تريد وردع كل شيء يقف في طريقك، أو يحاول أن يخدعك أو يؤذيك.

تكسب بقوة كبيرة في قضايا مهمة، ولكن تربكك عقدة الاضطهاد وتشعر أنك لازم تواجه وتوجه الاتهامات للبعض. وتدين مواقف البعض الآخر. ويمكن تستعين مباركة المسؤولين حتى تفرض وجهة نظرك أو تنال ما ترغب من مواقع أو مناصب أو أرباح. يبدأ العام الجديد بتحديات وتناقضات. عليك أن تواجهها بعزيمة وقوة إرادة. لا يمنع الأمر أن تستفيد تماماً من بعض الفرص المتاحة خاصة إذا ساعدتك سمعة طيبة في كسب الثقة. هذا الشيء يساعدك في تخطي عوائق وتجتاز عقبات خاصة وأن مزاياك الإنسانية في العلاقات العامة تساعدك على بلوغ الأهداف.

تشعر بفراغ تريد أن تملؤه ولكن سريعاً ما تستعيد الثقة في النفس وتنهض حتى تقيم التحديات ابتداء من شهر شباط. فإذا كان كانون الثاني دقيق شهر شباط يعوض.

إذا شعرت بالإرهاق في بداية العام وضرورة الدفاع عن نفسك ستفعل ذلك في شهر شباط أو ابتداء منه.

في شهر أيار ينتقل أحد الكواكب لبرج الحمل ويفرض عليك تجنب العمل العبثي على اختلاق المعجزات.

تعيش بعض القلق في فصل الربيع خاصة ابتداء من شهر آذار. وهذا الشهر يشكل مفترق طريق في حياة بعض مواليد الميزان.

مع تقدم الأشهر تحقق ذاتك أكثر، وتحدث تطور مهم في عملك وحياتك الشخصية وفي علاقاتك. تجد الاتزان في نفسك.

يمكن تطرح تحديات جديدة في شهر حزيران، حيث ينتقل المشترى إلى موقع معاكس لك، وهو السرطان، موقعين معاكسين بين الحمل والسرطان. ستكون البداية صعبة عام الجهاد والتحديات حيث إن الأفلاك تضع قدراتك على المحك رغم أنها تدعمك من موقع إلى آخر.

الكواكب السريعة في غالب الأحيان تكون في أبراج مناسبة لك وتشكل طوالع إيجابية وواعدة.

عام مصيري في بعض الفترات التي قد تولد حب

تحركات فلكية تحميك وتحمل لك مفاجآت سارة وتزيل النكبات وتدعم خطواتك وتفاجئ الجميع بنجاحات لك تتجلى بشكل خاص في شهر آب وآيلول والنصف الأول من أكتوبر.

آخر شهرين من العام تتحول فيهم السلبيات إلى إيجابيات وتكون عوض لك عن كل ما يعيق الطريق. فالنصف الثاني من العام أفضل من النصف الأول. توقعات برج الميزان في 2025 على الصعيد المهني أمور تسويقية تزهر أعمالك وتتفاوض على أمور مهمة.

تطور أعمالك وتنجز عمليات ممتازة تزهر لك من جديد.

الأفلاك تنصحك بالتعامل بهدوء ووعي حتى لا تقع ضحية لبعض السارقين والمحتالين خاصة في فصل الصيف الذي يدعو لضرورة الحكمة في التصرفات من جهة ويوعد بالانتقال إلى الأفضل.

توخى الحذر في كل تصرفاتك وامش ببطء وتكتم وإذا واجهتك المشاكل عليك أن تغييرات مفاجئة ستحدث وتقلب الموازين لصالحك.

لا للمجازفات الكبيرة ونعم للتروي.

انعطافات وتغييرات ونزاعات في بعض الأشهر عليك التعاطي معها بحكمة وتريث.

ابتداء من فصل الصيف تحصد نتيجة أعمالك وتحقق نجاحات لا بأس بها في فصل الخريف.

إحدى هواياتك تتحول لعمل ناجح ومثمر توقعات برج الميزان في 2025 على الصعيد العاطفي أفلاك تتوقع تغييرات مناسبة وأوقات استثنائية وأجواء رومانسية.

بعض المفاجآت السارة غير المتوقعة لمواليد برج الميزان.

تتسبب بإثارة الغيرة عند الشريك أو غيرة أنت تعيشها بسبب منافسة تتعرض لها.

إذا كانت بداية السنة باهتة أو تعرض مواليد الميزان لبعض المناكفات، فتتغير الأمور بمنتصف الربيع وتتحسن في الصيف الذي يخرجك من القوقعة ويحمل فرص جيدة ومغامرات عذبة.

علاقة مميزة وارتباط بشهر تموز على الأرجح وحركة غير اعتيادية ومهمة جدا في شهر آب.

ربما زواج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. توقعات برج الميزان في 2025 على الصعيد الصحي يخشي من بعض التعب والإرهاق ومن برنامج غذائي غير معتدل.

احذر من الاستهتار بتوجهات الأطباء إذا كنت تعاني من حساسية معينة أو من كسل في الكبد أو في الكلى أو آلام الظهر.

عليك الانتباه لجهازك العظمي وتبتعد عن الأطعمة الدهنية والحارة.

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