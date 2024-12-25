يحيى الغساني: الكويت فازت بأخطائنا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:51 صباحاً - قدّم يحيى الغساني، لاعب منتخب الإمارات، التهنئة للمنتخب الكويتي بعد الفوز على الأبيض 2-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في (خليجي 26).

وقال الغساني في تصريحات بعد المباراة: المنتخب الإماراتي قدم أداء جيداً أغلب فترات المباراة، وسجل هدفاً مبكراً، وكان علينا تسجيل المزيد خاصة في الشوط الأول.

وأضاف: استغل المنتخب الكويتي خطأين وسجل هدفيه، وأعتقد أنه لم يقدم شيئاً في المباراة سوى الهدفين، ونحن أضعنا فرصاً كثيرة للتسجيل… علينا الآن اعتبار مباراتنا مع الكويت من الماضي، وبدء التفكير والتركيز في مباراتنا الجمعة المقبلة، أمام المنتخب العماني برغبة الفوز… ثقتنا كبيرة في أنفسنا، في إمكانية التأهل لنصف نهائي البطولة.