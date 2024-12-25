مؤقتاً.. منتخب الكويت يفكّ شراكته مع السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - فكّ منتخب الكويت شراكته مع منتخب السعودية برقم مميز على صعيد بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.

وبفوز الكويت على الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في (خليجي 26) وصل الأزرق إلى الفوز رقم (58) لينفرد بصدارة الفرق الأكثر فوزاً في بطولات الخليج.

وكان الأزرق الكويتي يتساوى مع السعودي بـ 57 فوزاً، وسيكون منتخب السعودية مطالباً بإعادة الشراكة مع منتخب الكويت في مباراته اليوم أمام اليمن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وكان منتخب السعودية قد خسر في الجولة الأولى أمام البحرين 2-3 وبالتالي فإن أي نتيجة غير الفوز قد تعني خروج الأخضر من حسابات البطولة.