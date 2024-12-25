متخصصة بوخز الإبر تكشف عن حيلة لمواجهة التوتر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

في ظل الضغوط اليومية المتزايدة، أصبحت تقنيات الاسترخاء ذات أهمية كبيرة في تخفيف التوتر وتحقيق الراحة النفسية. ومن أبرز هذه التقنيات هي الضغط على نقاط معينة في الأذن، والتي أثبتت فعاليتها في التخفيف من التوتر.

و قد تم تسليط الضوء على فوائد هذه التقنية من خلال فيديو نشرته المعالجة الفيزيائية الصينية الدكتورة إيلين لي عبر حسابها على تيك توك، الذي يتابعه نحو 700 ألف شخص.

استخدمت لي نموذجاً عملاقاً للأذن لتوضيح طريقة تطبيق هذه التقنية، حيث شرحت أنه يمكن تخفيف التوتر من خلال تحفيز نقطة معينة في الأذن باستخدام عود قطني مخصص للتنظيف.

وأوضحت أن العديد من ممارسي هذه التقنية يعتبرون نقطة “بوابة الروح” في الأذن هي الأكثر فعالية في تحقيق الاسترخاء والهدوء. وتوصي لي باستخدام طرف عود قطني مخصص لتنظيف الأذنين، ووضعه في هذه النقطة (المعروفة بـ “الكهف”)، مع تحريكه بحركة دائرية من 20 إلى 30 مرة.

وفي حال عدم توفر عود قطني، يمكن استخدام أصبعي الإبهام والسبابة، ووضعهما عند “القمة العلوية” لـ “بوابة الروح”، مع تدليك المنطقة بحركة دائرية لطيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطريقة، رغم أنها لا تعد بديلاً للعلاج بالوخز بالإبر أو العلاجات الطبية المتخصصة، إلا أنها توفر وسيلة طبيعية وفعالة لإدارة التوتر وتحسين جودة النوم في المنزل.