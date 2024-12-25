الكشف عن محاولة باريسية لضم إبراهيم دياز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن باريس سان جيرمان حاول ضم المغربي، إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، خلال الصيف الماضي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن النادي الباريسي حاول ضم النجم المغربي، بناء على توصية من مدرب الفريق، لويس إنريكي.

وأشارت الشبكة، إلى أن دياز رفض الصفقة، ولم يفكر الدولي المغربي أبداً في مغادرة ريال مدريد، لتحقيق حلمه بمواصلة اللعب والفوز بالألقاب مع النادي الملكي.

وشارك دياز في 18 مباراة بإجمالي 836 دقيقة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف البطولات، حيث أحرز هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.