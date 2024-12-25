جوزيه مورينيو مهتمّ بالتعاقد مع راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - ذكرت صحيفة TeaMtalk البريطانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشة التركي مهتم بالتعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسؤولي فنربخشة لم يتقدموا بعرض رسمي؛ لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المالي الذي يشترطه مانشستر يونايتد لرحيل اللاعب.

وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن راشفورد قد طلب الرحيل في ظل خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبين أموريم خلال الفترة الماضية.