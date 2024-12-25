ياسر الشهراني يغيب عن (الأخضر) أمام اليمن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - أفادت صحيفة (الرياضية) نقلاً عن مصادر خاصة غياب ياسر الشهراني أمام اليمن، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في خليجي 26، بسبب إصابة في الركبة.

ويغيب عن مواجهة اليوم أيضاً صالح الشهري نتيجة إصابة عضلية، إضافة إلى فراس البريكان الذي غادر المعسكر قبل انطلاق البطولة بداعي الإصابة أيضاً.

ويدخل الأخضر السعودي مباراة اليوم على خلفية خسارته افتتاحاً 2-3 أمام البحرين، وبالتالي فهو مطالب بالفوز ولا شيء سواه.