نشكركم على متابعتكم خبر خليجي (26).. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (2) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، مباراتا الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بكرة القدم، وأسفرتا عن:
عمان × قطر 2-1
الكويت × الإمارات 2-1
وكانت الجولة الأولى في المجموعة الأولى قد شهدت:
الكويت × عمان 1-1
الإمارات × قطر
وبات ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:
1- عمان: 4 نقاط (3-2)
2- الكويت: 4 نقاط (3-2)
3- قطر: نقطة واحدة (2-3)
4- الإمارات: نقطة واحدة (2-3)