اخبار الخليج / اخبار الإمارات

خليجي (26).. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (2)

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر خليجي (26).. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (2) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، مباراتا الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بكرة القدم، وأسفرتا عن:

عمان × قطر 2-1
الكويت × الإمارات 2-1

وكانت الجولة الأولى في المجموعة الأولى قد شهدت:
الكويت × عمان 1-1
الإمارات × قطر

وبات ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:
1- عمان: 4 نقاط (3-2)
2- الكويت: 4 نقاط (3-2)
3- قطر: نقطة واحدة (2-3)
4- الإمارات: نقطة واحدة (2-3)

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا