خليجي (26).. موقف المجموعة الأولى بعد الجولة (2)

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، مباراتا الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي بكرة القدم، وأسفرتا عن:

عمان × قطر 2-1

الكويت × الإمارات 2-1

وكانت الجولة الأولى في المجموعة الأولى قد شهدت:

الكويت × عمان 1-1

الإمارات × قطر

وبات ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية:

1- عمان: 4 نقاط (3-2)

2- الكويت: 4 نقاط (3-2)

3- قطر: نقطة واحدة (2-3)

4- الإمارات: نقطة واحدة (2-3)