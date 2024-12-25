نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات فنية قوية لبدلاء الزمالك والمستبعدين من لقاء طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

تدريبات فنية قوية لبدلاء الزمالك والمستبعدين

خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية قوية بعد الفقرة البدنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

