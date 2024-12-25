نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم سموحة.. 3 أندية تترك استاد الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينضم سموحة، إلى الأندية التي قررت عدم خوض مباريات على استاد الإسكندرية الرياضي وذلك بعد اختيار اللعب باستاد الجيش ببرج العرب.

سموحة ينقل مبارياته من استاد الإسكندرية إلى الجيش ببرج العرب

ويلعب سموحة، اليوم الأربعاء، آخر مبارياته على استاد الإسكندرية الرياضي، وذلك بعدما قرر بشكل رسمي نقل مبارياته القادمة إلى استاد "برج العرب".

وأصبح سموحة، النادي الثالث الذي يقرر عدم خوض أي مباريات أخرى على استاد الإسكندرية الرياضي في الموسم الجاري.

وكان استاد الإسكندرية، معقلًا لأربعة أندية وهي سموحة والاتحاد من الدوري الممتاز، بجانب أبو قير للأسمدة وسبورتنج من دوري المحترفين.

وشهد شهر ديسمبر، رحيل 3 أندية عن استاد الإسكندرية بشكل متتابع حيث كانت البداية مع سبورتنج الذي قرر نقل مبارياته لملعب آخر، تبعه نادي أبو قير للأسمدة وأخيرًا سموحة الذي قرر نقل مبارياته إلى ملعب الجيش ببرج العرب.

وبات الاتحاد السكندري، هو الوحيد الذي يلعب مبارياته على استاد الإسكندرية، خاصةً وأنه يُعد معقله الأساسي منذ سنوات طويلة.