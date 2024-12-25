نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الزمالك| شيكابالا يبلغ الإدارة بموعد اعتزاله.. ومفاوضات مع هدف الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى ان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك أبلغ الإدارة بشكل ودي بإنه سيعتزل نهاية الموسم الجاري والاكتفاء بما قدمه في الملاعب.

شيكابالا يبلغ الزمالك بموعد اعتزاله وديًا

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم " طلبت إدارة نادى الزمالك من مسئولي زد المساواة في التعامل مثل إدارة الأهلي والسماح برحيل زيكو للزمالك حال بيع مصطفى العش للأهلي ".

وأشار محمد الليثى رفض مسئولو نادي الزمالك الدخول في المفاوضات لضم أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا والمعار من الاهلى بسبب غضبهم من مسئولي سيراميكا بسبب رفضهم بيع لاعبيهم للزمالك من قبل لذلك يتحفظوا على الدخول في أي تفاوض معهم والقندوسي قريب جدا من الانتقال لسيراميكا كبيع نهائي.