نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المصري بقرار إداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي من قائمة الفريق لمباراة المصري، بسبب قرار إداري بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اصطحب ٢١ لاعب لمباراة المصري بعد مران الفريق اليوم وتم استبعاد محمود كهربا بسبب قرار إداري".

وأضاف:" قائمة الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد".