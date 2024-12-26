بيب جوارديولا يتحدث عن مستقبله مع السيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - بات الحديث عن رحيل بيب جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي أمراً عادياً بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق.

ويمتد عقد جوارديولا مع الفريق الإنكليزي حتى حزيران 2027.

وقال جوارديولا: أشعر بدعم لا يصدق، ما نمر به حدث لي في الموسم الأول لكن الأمر مختلف قليلًا في الوقت الحالي.

وأضاف: أتحدث مع رئيس نادي مانشستر سيتي، ودائماً ما يقول لي حسناً الوضع كما هو وعلينا تحسين الفريق وعلينا التخطيط للمستقبل، دائمًا ما يكون إيجابياً.

وأتم: نحن الاثنان نعرف ما يجب فعله، لذا عندما تأتي لحظة مصيرية يحدث فيها شيء خاطئ، سنتخذ قراراً.