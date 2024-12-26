صامويل أومتيتي على أبواب الاعتزال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - أشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية، إلى أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي يدرس اعتزال كرة القدم نهائياً.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن إدارة نادي ليل فقدت الأمل تماماً في أومتيتي (31 عاماً)، واللاعب يدرس الاعتزال قريبا.

وينتهي عقد أومتيتي الحالي الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين النادي واللاعب من أجل التجديد.

وشارك أومتيتي في مباراة واحدة فقط خلال عام 2024 مع ليل الفرنسي، وخضع لعمليتين جراحيتين في الركبة.