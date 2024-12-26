نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتر حساس" والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل "وتر حساس" بطولة الفنانة صبا مبارك، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئًًا بالأحداث المشوقة والمثيرة، وذلك خاصة بعد إقتراب الحلقات الأخيرة من العمل.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 45 والأخيرة من العمل، الذي من المقرر عرضها اليوم الخميس 26 ديسمبر على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 3.30 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء.

مسلسل وتر حساس

أبطال وصناع مسلسل "وتر حساس"

ومسلسل "وتر حساس "يشارك في بطولته نخبة متميزة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، محمد على رزق، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

أحداث وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل "وتر حساس" في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس.