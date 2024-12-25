رينارد يستبدل العقيدي بـ العويس أمام اليمن…

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - اعتمد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على الجناح سالم الدوسري، قائد الأخضر، في التشكيلة الأساسية خلال التدريب الأخير الثلاثاء، قبل لقاء اليمن المقرر اليوم، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في (خليجي 26)، حسب ما أفادت به لصحيفة (الرياضية) السعودية مصادر خاصة.

وبحسب الصحيفة السعودية، ضم المدرب الفرنسي إلى التشكيل الأساسي أيضاً محمد العويس في حراسة المرمى عوضاً عن نواف العقيدي، وحسان تمبكتي.

وتناوب نواف بوشل ومهند الشنقيطي على المشاركة في المناورة الرئيسية من أجل تعويض غياب ياسر الشهراني المصاب إلا أن رينارد بحسب المصادر استقر على الأول أساسياً.

وسيحسم مدرب (الصقور الخضر) قراره النهائي بشأن التشكيل الذي سيظهر في ثاني مباريات الأخضر ضمن (خليجي 26) خلال الاجتماع الفني صباح اليوم الأربعاء في مقر بعثة الأخضر.