أعراض سن اليأس قد تظهر في الثلاثينيات من عمرك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف الأطباء عن أن العديد من السيدات قد يظهر عليهن بعض الأعراض الشائعة في عمر الثلاثينيات، والتي قد تكون إشارة إلى بداية مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. خلال هذه الفترة، تبدأ مستويات الهرمونات في التغير بشكل غير منتظم، لكن الدورة الشهرية لا تتوقف بعد بشكل كامل. وتظهر هذه الأعراض نتيجة لتغيرات في مستوى هرمونيّ الاستروجين والبروجيستيرون، اللذين ينظمان الدورة الشهرية والحمل.

على الرغم من أن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تبدأ عادة بعد سن الأربعين، إلا أن الخبراء يوضحون أنها قد تبدأ في وقت أبكر لدى بعض السيدات. وفقًا لما ذكرته الدكتورة هارييت كونيل، أخصائية انقطاع الطمث، فإن هذه المرحلة الانتقالية قد تستمر عدة سنوات، وتؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية مثل التعب والقلق وضباب الدماغ. هذه الأعراض، التي تعرف أيضًا باسم “أعراض FAB”، قد تؤثر في بعض الأحيان على الأداء اليومي أكثر من الأعراض الكلاسيكية مثل الهبات الساخنة أو التغيرات الشهرية.

ومن المهم أن تعرف السيدات أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة توقف فرص الحمل، حيث تظل المرأة قادرة على الحمل حتى في هذه المرحلة الانتقالية.