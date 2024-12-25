أخبار مصرية

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات والإذاعات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيهاً لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

ودعا رئيس الهيئة إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخري، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين

كما دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة .. وتأسيس شهرة كاذبة علي توقعات عشوائية لا سند لها.

وذكر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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