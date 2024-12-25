معاذ العنزي: لدينا لاعبون على مستوى عالٍ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - قال معاذ العنزي لاعب منتخب الكويت، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في فوز الكويت على الإمارات 2-1 في الجولة الثانية من خليجي 26 إن منتخب الكويت (يمتلك لاعبين على أعلى مستوي، وسنواصل العمل خلال الفترة المقبلة، على تقديم أفضل شكل في البطولة).

وحصل معاذ العنزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الكويت والإمارات، بعد أن ساهم في تسجيل هدف، في الانتصار على حساب الأبيض الإماراتي.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 4 نقاط متساوياً في الصدارة مع منتخب عمان بكل شيء.