اخبار الخليج / اخبار الإمارات

معاذ العنزي: لدينا لاعبون على مستوى عالٍ

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر معاذ العنزي: لدينا لاعبون على مستوى عالٍ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - قال معاذ العنزي لاعب منتخب الكويت، والحاصل على جائزة أفضل لاعب في فوز الكويت على الإمارات 2-1 في الجولة الثانية من خليجي 26 إن منتخب الكويت (يمتلك لاعبين على أعلى مستوي، وسنواصل العمل خلال الفترة المقبلة، على تقديم أفضل شكل في البطولة).

وحصل معاذ العنزي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الكويت والإمارات، بعد أن ساهم في تسجيل هدف، في الانتصار على حساب الأبيض الإماراتي.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 4 نقاط متساوياً في الصدارة مع منتخب عمان بكل شيء.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا