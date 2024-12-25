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الصحة الفلسطينية.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف و803 مصابين منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 23 شهيدا و39 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك 3 شهداء و25 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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