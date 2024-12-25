الصحة الفلسطينية.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف و803 مصابين منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 23 شهيدا و39 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك 3 شهداء و25 إصابة جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام داخل مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة.