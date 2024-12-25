انت الأن تتابع خبر "ماسك طبيعي هينور وشك في دقائق".. طريقة تحضير ماسك الأرز الطبيعي لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد.. جربيها وهتدعيلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الأرز من أبرز الوصفات الطبيعية التي ينصح بها خبراء التجميل والأطباء، لما يحتويه من خصائص مضادة للأكسدة تعمل على تجديد البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل فعال كما أنه آمن تماماً للاستخدام المتكرر دون التسبب في أي آثار جانبية يساعد الماسك على إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنساء ذوات البشرة الدهنية حيث يساهم في تنظيف المسام من الدهون الزائدة كما يعمل على تغذية البشرة، مما يمنحها إشراقة ونضارة ملحوظة في السطور التالية، نستعرض طريقة تحضير هذا الماسك الطبيعي الذي يساهم في تبييض الوجه وإزالة التجاعيد.

المكونات

يتطلب تحضير الماسك مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

يمكن تحضير ماسك الأرز بسهولة باتباع الخطوات التالية:

1. في وعاء مناسب، يتم مزج الأرز المطحون مع العسل والزبادي وعصير الليمون جيداً.

2. يترك المزيج جانباً لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

3. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وصابون الزيتون، ثم تجفيفه جيداً.

4. باستخدام فرشاة، يتم توزيع الماسك على الوجه بالكامل.

5. يترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة، ثم يتم شطفه بالماء الفاتر ستلاحظين الفرق الواضح بعد الاستخدام.

6. ينصح بتكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

فوائد ماسك الأرز للبشرة

يتميز ماسك الأرز بالعديد من الفوائد الرائعة للبشرة، أبرزها: