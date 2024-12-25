الكشف عن قرار برشلونة بشأن فيتور روكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن قرار نادي برشلونة بشأن المهاجم البرازيلي، فيتور روكي، المُعار حالياً، لصفوف نادي ريال بيتيس.

روكي انضم لصفوف بيتيس، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لعام آخر..

ويمتلك بيتيس خيار شراء 80% من حقوق اللاعب، مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لكن من غير الممكن أن يتحمل النادي الأندلسي هذه الصفقة.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المستوى الذي يقدمه المهاجم البرازيلي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

ومع صعوبة عودة اللاعب للنادي الكتالوني، فإن الخطة ستكون بيعه إلى ناد ثالث بحيث يستفيد كل من البارسا وبيتيس.

وأوضحت الصحيفة أن بيع روكي سيكون خلال الصيف المقبل، وليس في الشتاء.

وشارك فيتور روكي في 15 مباراة مع ريال بيتيس في الدوري، سجل خلالها 4 أهداف.