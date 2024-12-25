آرني سلوت يكشف عن أمنياته للعام الجديد مع ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - كشف الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن أمنياته للعام الجديد رفقة الريدز.

وخلال مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”، صرح الهولندي: “كما أقول دائماً، الفوز بهذا اللقب صعب، وبإمكانكم رؤية ذلك، لكن أفضل طريقة للحكم على جدول الترتيب، عقب انتهاء الدور الأول”.

وأردف: “من الصعب جداً الفوز بالدوري بأي مكان في العالم، إذ يتوجب عليك القيام بالكثير من الأمور للنجاح في ذلك، ولهذا هناك الكثير من الفرق واللاعبين الذين لا يستطيعون فعل ذلك، لأنه شديد الصعوبة”.

وبسؤاله عن أمنياته للعام الجديد، أبدى المدرب الهولندي رغبته في التتويج بلقب مع الريدز، مع لعب الثلاثي فيرجيل فان دايك، محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، لدور في ذلك.

وأتم: “آمل أن أكون قادراً على الاستمرار في السعادة بالعمل الذي أقوم به، وهذا ما عشته مع فينورد، وكذلك مع ليفربول حتى الآن”.