انت الأن تتابع خبر سفارة المملكة في فيينا تنبه بهذا الامر الهام ! وتوجه نصائح والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا عن بدء عطلة رسمية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
تفاصيل الإعلان
- وأوضحت السفارة أن خدماتها ستكون متوقفة خلال فترة العطلة، باستثناء الحالات الطارئة، حيث خصصت رقمًا للتواصل على مدار الساعة لتقديم المساعدة عند الحاجة. يمكن للرعايا السعوديين الاتصال بهاتف طوارئ السفارة على الرقم: +436765029292.
توجيهات هامة
- حثت السفارة المواطنين المتواجدين في النمسا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة العطلة الرسمية، والاحتفاظ بمعلومات الاتصال الخاصة بها، لضمان الحصول على الدعم المطلوب في أي حالة طارئة.
- تأتي هذه الخطوة ضمن التزام السفارة بتقديم أفضل الخدمات لرعايا المملكة وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في الخارج.
- وفي ختام الإعلان دعت السفارة جميع المواطنين السعوديين إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتواصل الفوري عبر رقم الطوارئ المخصص في حال حدوث أي حالات استثنائية، متمنية للجميع عطلة آمنة وسعيدة.