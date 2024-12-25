انت الأن تتابع خبر سفارة المملكة في فيينا تنبه بهذا الامر الهام ! وتوجه نصائح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في فيينا عن بدء عطلة رسمية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

تفاصيل الإعلان

وأوضحت السفارة أن خدماتها ستكون متوقفة خلال فترة العطلة، باستثناء الحالات الطارئة، حيث خصصت رقمًا للتواصل على مدار الساعة لتقديم المساعدة عند الحاجة. يمكن للرعايا السعوديين الاتصال بهاتف طوارئ السفارة على الرقم: +436765029292.

توجيهات هامة