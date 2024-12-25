بيب جوارديولا يسخر من نفسه.. سنحطم أرقام قياسية سلبية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريق ايفرتون في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ايفرتون في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر في تمام الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كان قد خسر فريق مانشستر سيتي أمام فريق أستون فيلا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتراجع إلى المركز الخامس.

بيب جوارديولا يسخر من نفسه

قال بيب جوارديولا: "حطمنا جميع الأرقام القياسية، والآن نبدأ في تسجيل أرقام قياسية أخرى على الجانب الآخر. هذه هي الحقيقة..."

تعرض مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا إلى سلسلة من النتائج المتذبذبة، حيث لم يحقق الا انتصار واحد خلال ثلاث اشهر على مستوى دوري ابطال اوروبا والدوري الإنجليزي.

